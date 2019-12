Totti, il sorriso di un vecchio tifoso: “Fonseca ha portato energie positive”

Dal mondo del calcio a quello dei libri il salto è stato semplice per Francesco Totti anche grazie a Paolo Condò che proprio ieri mattina ha presentato il suo libro “La storia del calcio in 50 ritratti” presso il centro congressi La Nuvola dove si svolgeva la fiera “Più libri più liberi”, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Totti con il sorriso ha ripercorso le tappe più significative della carriera da calciatore, ma ha anche commentato il pareggio di San Siro contro l’Inter (0-0) in cui i giallorossi sono usciti a testa alta: “Sono contento del momento della squadra e che Fonseca abbia capito cosa significhi essere a Roma. Ha trasmesso positività ed energia a una squadra che inizialmente era in difficoltà e con delle lacune. Speriamo che sia un percorso positivo perché la Roma deve essere tra i top club in Europa ed è giusto che stia tra le prime quattro in Italia“.

Un commento entusiasta anche perché Fonseca è riuscito a tenere a bada l’Inter di Conte primo in classifica e con le carte in regola per dare filo da torcere alla Juventus campione d’Italia da otto stagioni consecutive.

Non è un mistero la stima di Francesco per Lorenzo Pellegrini. Quando ancora era dirigente della Roma, Totti non perdeva occasione per dargli preziosi consigli che lo guideranno verso la consacrazione definitiva: “Faceva il raccattapalle quando giocavo e mi guardava da lontano. Mi piace, ma preferisco non parlarne, poi per la prima volta domenica ha indossato la fascia da capitano…Senza nulla togliere a Florenzi, il capitano è lui“.

E, forse, chi ha indossato quella fascia pesantissima per 19 stagioni non meritava un fine carriera tra veleni e polemiche: “Nel mio ultimo anno da calciatore mi è dispiaciuto essere preso di mira non c’entrando nulla, ero il capro espiatorio di tutto“.