Totti, Fedez e gli altri: caccia al vip sparito

Francesco Totti è sparito, e sulle sue tracce si muove un team di investigatori professionisti e analisti militari. È questo lo scenario che andrà in onda a marzo, quando Amazon pubblicherà la prima puntata di Celebrity Hunted Caccia all’uomo, la prima serie non fiction italiana sviluppata nel nostro Paese dal gigante dell’e-commerce, scrive Ilaria Ravarino su “Il Messaggero”.

Via di mezzo tra un reality e un game show, nella caccia all’uomo italiana un gruppo di famosi tenterà di nascondersi da un team di cacciatori, facendo perdere le proprie tracce per due settimane. Rigide le regole del gioco: nessuno smartphone ma solo cellulari di prima generazione, nessuna possibilità di lasciare il Paese e una sola carta di credito a disposizione, con risorse economiche limitate e contingentate non sarà possibile, insomma, prelevare il bottino tutto insieme. Ai concorrenti resterà la possibilità di camuffarsi, nascondersi e ingannare in qualsiasi modo gli inseguitori. La partenza della caccia è fissata, per tutti, nella primavera del 2020 davanti al Colosseo. Scaduto il quattordicesimo giorno di gioco, i concorrenti ancora liberi dovranno presentarsi in un punto di estrazione prestabilito per ritirare il premio e porre termine alla fuga: in palio un montepremi, che nella versione inglese ammonta a 100.000 sterline, da devolvere a una onlus a discrezione dei vincitori.