Totti, ecco il primo compleanno da ex

Non ha perso il sorriso Francesco Totti nel giorno dei suoi 43 anni, nonostante le strade tra lui e la Roma ormai siano divise, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Non ha accettato la proposta di un ruolo più operativo dell’ad Guido Fienga, perché non si sentiva ascoltato dalla proprietà. Aveva provato a portare Antonio Conte in giallorosso, ma il due di picche del tecnico ha rovinato i suoi piani e ha preferito andare via tra le polemiche.

L’ex numero 10 ha scelto un’altra strada: quella della libertà e dell’autonomia. D’altronde il brand Totti è conosciuto in tutto il mondo, basta sfruttarlo con l’aiuto di una comunicazione mirata e popolare a cui Francesco si sta dedicando proprio in questo periodo.

Lunedì presso il suo centro sportivo allaLongarina verrà inaugurata la stagione 2019/20 della Lega Calcio a 8 con la partita tra la Totti Sporting Club e l’Atletico Winspeare f8 (ore 21 diretta Youtube e Facebook). E come se non bastasse sta coltivando la passione per il paddel.

Ma la sua vita è il calcio: in testa un progetto che potrebbe riguardare la scoperta di nuovi talenti in giro per il mondo.