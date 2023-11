Totti e Spalletti: “Ricominciamo”

Dopo un libro, una serie tv, mille botta e risposta, una mezza tregua, siamo arrivati alla fine del percorso: pace. Come riportato da Alessandro Angeloni su Il Messaggero, Francesco Totti abbraccia, per ora solo idealmente, Luciano Spalletti, che ricambia altrettanto idealmente, con invito a un incontro. Per Francesco si riaprono pure le porte della Nazionale, e lo scambio di baci e abbracci tra il ct e il suo ex capitano ne è solo la conferma. Checco, così lo chiamava Spalletti in pubblico e privato, era la stella, l'uomo a cui si era aggrappato anche nei momenti difficili che, soprattutto all'inizio del suo percorso nella Roma, aveva vissuto. Totti e Spalletti erano amici, confidenti. Poi, nella seconda parte dell'avventura di Lucio alla Roma, qualcosa è cambiato. C'era una corrente di pensiero all'interno di Trigoria che riteneva il capitano a fine corsa e Totti stesso, in quel periodo, si aspettava una mano amica, invece ha trovato in Spalletti, a suo dire, il nemico, come altri. Ha pensato che il tecnico fosse usato per farlo fuori. Totti poi ha firmato il rinnovo per una stagione proprio alla fine di quell'anno, per lui è stata una rivincita, ma l'ultima stagione è stata agonizzante, terminata con un addio al calcio struggente e mai desiderato. Sono passati quasi sette anni dalla lite del 2016 e poi ce ne sono state altre, pesanti. Ora è il momento di ritrovarsi, di chiarirsi. Soprattutto, di dimenticare gli errori, commessi da entrambi. Il 13 la Nazionale si ritroverà a Coverciano per preparare le partite con Macedonia e Ucraina, la prima si giocherà a Roma e Spalletti ha ufficialmente invitato Totti a raggiungerlo al Bambino Gesù, dove è in programma, il 16, una visi- ta nel reparto oncologico. Francesco ci sarà. E non è escluso, che possa essere invitato anche a fare un giro a Coverciano, proprio prima della sfida con la Macedonia all'Olimpico e la partenza per Leverkusen, in attesa che magari torni, con un ruolo nel settore tecnico o come ambasciatore, all'interno della Figc. Con Gravina se n'è già parlato.