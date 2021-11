Totti e Immobile, metti una sera a cena

I due immortalati insieme nell'iconico ristorante di Johnny Micalusi ai Parioli

Metti una sera a cena con due intramontabili big, ed è subito glamour, scrive Lucilla Quaglia su Il Messaggero. Barche da pescatore, pesce in bella vista, aragoste da preparare al volo e due campioni da osannare. Si tratta di Francesco Totti e Ciro Immobile immortalati nell'iconico ristorante di Johnny Micalusi ai Parioli. Regno per appassionati e notissimi gourmet come Christian De Sica, Mara Venier, Ricky Tognazzi con Simona Izzo e tanti altri personaggi celebri. I due grandi non fanno in tempo a varcare la soglia che sono subito raggiunti dallo staff per una foto ricordo. Scatto che poi viene inevitabilmente postato sui social. Maglione verde su chiodo e jeans neri, l'ex capitano della Roma si presta volentieri al gioco delle fotografie anche con gli ammiratori che inevitabilmente, in pochi minuti, raggiungono l'atletico parterre. E tra tanta bontà di crudi di pesce magari sarà venuta fuori qualche buona idea per realizzare un progetto comune? Dai volti sereni e dai sorrisi spontanei delle immagini sembra proprio che una cosa sia andata a segno: godersi un'appetitosa serata in buona compagnia.