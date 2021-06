Totti e Bocelli: si riparte da Roma

Lo spettacolo a colori dell'Olimpico poi gol, proteste e cori dagli spalti. Questo è il calcio che ci meritiamo

Scusate il ritardo: lo dico qui ai volontari, forse troppo giovani per ricordare Troisi. Ma lo sanno tutti che finalmente ci siamo, ci risiamo. Un anno dopo il preventivato, scrive Alvaro Moretti su Il Messaggero. Roma , il suo stadio, la sua gente. Ma anche, la sua storia, il suo prestigio. Una cerimonia d'apertura indimenticabile. Totti e Nesta che danno il calcio d'inizio ideale, Bocelli che vibra sulle note di Nessun dorma, i fuochi che esplodono, come i nostri cuori di felicità. Inizia l'Europeo, ed è un ritorno al calcio che conoscevamo, alla vita che il virus - maledetto virus - ci ha tolto. Il green pass ce l'ho. L'app l'ho scaricata. Il gel nello zainetto per qualche sanificazione portafortuna sullo 0-0.

Il rumore del gol: anche di un'autorete, come quella di Demiral. Normalità è il grido d'attesa per il check del Var su quel fallo di mano, gli insulti rotondi e perfetti e anche qualche vaffa ai turchi. Questo è il calcio, quello dove vedi le giocate e ascolti quello che c'è intorno, non la pornografia pettegola delle voci di campo che ti regalano i microfoni della tv. Questo è il calcio, in realtà questa sarebbe la vita intera, non quella parzialmente scremata dalla giusta prudenza. La vita è fare festa per un autogol senza vergognarsene. È fare rumore, anche con la mascherina.