Totti, donati 15 macchinari allo Spallanzani

L’appello di Francesco Totti a favore dell’ospedale Spallanzani di Roma in pochi minuti ha totalizzato milioni di visualizzazioni sul web, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

L’ex numero 10 romanista nella serata di ieri ha diffuso un videomessaggio per aiutare l’istituto romano in prima linea per la battaglia contro il Covid-19: “È un momento particolare per tutta l’Italia, ma sicuramente ce la faremo“, è l’incipit del messaggio di Totti.

Assieme a una nota marca di detersivi di cui è testimonial, Francesco ha contribuito a donare fondi preziosi per superare l’emergenza sanitaria, annunciando l’acquisto “di 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti soprattutto in terapia intensiva. Mi raccomando, aiutate e aiutiamo. Ne usciremo più forti come sempre”.