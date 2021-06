Totti di cuore. Quel plurale fa sognare

Riferendosi a Mourinho ha detto: "Abbiamo preso il più forte"

Non immediatamente, però, come ha precisato lo stesso Totti ieri. I tempi non sono ancora maturi. Francesco ha iniziato una nuova attività, fondato un’agenza di scouting e dal 23 marzo è iscritto al registro federale degli agenti sportivi domiciliati. Può operare sul mercato italiano e ha iniziato a lavorare anche con la Roma tornando a Trigoria. Non è dato sapere se in quell’occasione abbia parlato con i Friedkin. Se non è stato lì è accaduto altrove.