Totti a un ammiratore di Chanel: “Ti piace? Ti sfondo, lei è mia”

E poi ci sta che finisca male. Scherzando scherzando, sì. Come fa sempre, ma stavolta fino a un certo punto

Francesco Totti non ci sta, e questo è il finale della lunga coda polemica, cominciata con la copertina di Gente, nella quale la piccola (tredicenne) Chanel, figlia di Francesco, veniva fotografata in bikini e contestualmente veniva messo in evidenza il fondo-schiena (con la faccia oscurata, questo il vero paradosso), e terminata, appunto, con una diretta social.

Che cosa è successo? Totti, durante un live su Instagram insieme con la figlia Chanel, ha risposto a un ammiratore della ragazzina (un suo amico?), che le aveva inviato i complimenti. Totti, scherzando,ma fino a un certo punto, ha replicato al malcapitato, Pietro. “Ti piace mia figlia? – ha detto l’ex capitano – Non scherziamo. Ti sfondo, sono geloso, lei è mia“. Chanel ha riso, il papà un po’meno. Fine del gioco.