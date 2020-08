Totti a Trigoria, ma soltanto per Cristian

Storie d’incroci. Proprio mentre in Via dei Due Macelli avveniva il countdown per la firma di Friedkin, Totti arrivava a Trigoria.

È bastato vederlo sostare vicino al cancello del centro sportivo Fulvio Bernardini, per volare con la fantasia, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Immediatamente il pensiero è andato a quel messaggio sibillino su Instagram (“Ci sto pensando“) di un paio di giorni fa, carico di speranza e attesa.

Ma invece ha atteso l’arrivo del figlio Cristian, reduce dagli allenamenti. Il sorriso del campione era quello di sempre. Anche la disponibilità verso quei pochi tifosi che lo hanno circondato per foto e video.