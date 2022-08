Tottenham su Zaniolo, ma Mourinho lo blinda

Lo Special One ha ritrovato con lui il rapporto di una volta: ci parla spesso, è tra i migliori giocatori del pre-campionato e insieme stanno impostando la squadra del futuro

Redazione

L’amichevole giocata in Israele ha contribuito a riaccendere i vecchi desideri di Antonio Conte. Il suo pallino è Nicolò Zaniolo e lo vorrebbe al Tottenham, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. I due si piacciono e nessuno ha chiuso le porte ad un eventuale trasferimento, anche se l’esterno avrebbe qualche perplessità a trasferirsi all’estero.

Dettagli facilmente bypassabili con qualche bonus in più sull’accordo. In realtà chi non lo vuole lontano da Trigoria è Mourinho. Lo Special One ha ritrovato con lui il rapporto di una volta: ci parla spesso, è tra i migliori giocatori del pre-campionato e insieme stanno impostando la squadra del futuro.

Giocherà al fianco di calciatori del calibro di Abraham e Dybala, farà parte del progetto per il ritorno in Champions dei giallorossi e José non ha intenzione di privarsene. Allora perché la Roma non spegne sul nascere ogni indiscrezione che lo riguarda? Perché Zaniolo è ancora sul mercato. Se dovesse arrivare un’offerta congrua (50-60 milioni), Friedkin e Tiago Pinto saranno pronti a prenderla in considerazione.

E gli Spurs hanno le risorse per presentarla qualora andasse in porto qualche cessione. Al momento si tratta solo di dialoghi tra dirigenti e non è stata impostata alcuna trattativa, ma è opportuno accendere i fari sulla questione perché mancano ancora 29 giorni alla fine del mercato. E in un mese alcuni scenari potrebbero ribaltarsi completamente.