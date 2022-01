Tottenham in pressing su Veretout. Kamara o Ndombele, Pinto ci crede

into in entrata può muoversi soltanto con affari in prestito

Soddisfatto è un conto. Felice un altro. Secondo Stefano Carina de Il Messaggero, Mourinho al momento si ritiene pago. Non si aspettava Sergio Oliveira e soprattutto è rimasto contento della velocità con la quale Pinto gli ha regalato due opzioni che si aggiungono alla rosa. Non è un mistero che il tecnico vorrebbe un mediano. Diawara, l'unico che ha in rosa, non lo ha mai convinto. E l’altro (Darboe) ha bisogno di crescere con calma. Serve un titolare. José, però, vola basso, consapevole come l’eventuale operazione dipenda dalla partenza/cessione di un calciatore. Il guineano ha 3 offerte, quella più allettante del Valencia (un’altra del Galatasaray) che tuttavia propone un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto. Niente obbligo, quindi. Pinto in entrata può muoversi soltanto con altrettanti prestiti il che dovrebbe escludere Kamara, pronto a liberarsi tra 6 mesi dal Marsiglia. L’altro calciatore monitorato è Ndombele. Uno dei calciatori monitorati da Conte è Veretout ma le valutazioni dei due giocatori sono troppo diverse per mettere in atto uno scambio. Tradotto: Ndombele ha costi troppo elevati. La partenza a sorpresa di Jordan, però, garantirebbe la liquidità necessaria per muoversi su Kamara.