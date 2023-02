Torna Wijnaldum. Oggi i primi minuti

Gini Wijnaldum è tornato. José Mourinho lo ha convocato e lui non vedeva l’ora di vivere la quotidianità di squadra: "I primi minuti di gioco si avvicinano", ha scritto sui social allegando una foto sorridente. Ma non è ancora il momento di farlo partire titolare. Cinque giorni fa - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - ha disputato un test amichevole con la Primavera e i segnali sono stati incoraggianti, per tutta la settimana si è allenato con la squadra e ieri è partito per Lecce.Non c’era invece Karsdorp, rimasto a Roma per infortunio (Mou lo ha riabilitato), ma anche l’olandese è a un passo dalla convocazione.