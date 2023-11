Torna Pellegrini: Mou rivede la luce

L'Udinese per ripartire. Come ad aprile. Come riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, sette mesi fa Pellerini era reduce dal rigore sbagliato a Rotterdam contro il Feyenoord. I social gli rinfacciano l'ingaggio da top player, sulle radio si dibatte sulle prestazioni del capitano, il fatto di essere romano e romanista si trasforma di colpo in un peccato da dover scontare. Non per i tifosi che frequentano l'Olimpico. Non per la Curva Sud. All'entrata in campo, Lorenzo riceve un supporto inatteso. Si gira verso il settore più caldo del tifo giallorosso e legge uno striscione che recita: "Nel bene o nel male, il capitano rimane tale". È una liberazione. Il capitano torna a giocare come sa. La Roma vince 3-0, Pellegrini segna un gol per poi ripetersi 4 giorni dopo proprio contro gli olandesi. È suo l'assist per Dybala che regala i supplementari ed è sempre di Lorenzo la deliziosa apertura per Abraham che porterà al 3-1. Suggella la notte magica con la rete del 4-1. Tre giorni dopo va a segno anche a Bergamo. Una rinascita. La lesione al flessore destro è finalmente alle spalle. José lo aspetta. E non perde occasione per rimarcarlo: "Ci manca, Lorenzo è il raccordo tra centrocampo e attacco". Lukaku e Dybala isolati là davanti senza ricevere un pallone giocabile che nelle idee dello Special deve arrivare proprio dal capitano, chiamato quindi ad aumentare le soluzioni offensive apparse nelle ultime uscite poche e inefficaci. Senza contare che la sua assenza è stata fondamentale anche sulle palle inattive. Ritrovare continuità è quindi il primo obiettivo. Ma Lorenzo guarda già oltre. E non esserci in nazionale, nel suo Olimpico venerdì contro Malta, gli pesa. Adesso manca soltanto l'ultimo passo, quello del campo. Ora avrà diversi allenamenti per trovare una condizione accettabile. L'appuntamento è per domenica 26 alle 18 contro l'Udinese. Per poi non fermarsi più.