Tor di Valle, entro fine mese revoca del pubblico interesse

Entro la fine di giugno la Roma si aspetta che l'assemblea capitolina deliberi la revoca del pubblico interesse dal progetto stadio a Tor di Valle. Come scrive Alessandro Catapano su Il Messaggero, sia il club che l'amministrazione vogliono far calare il sipario sull'impianto voluto da Pallotta. Gli elementi a favore della revoca ci sono e la copertura normativa appare del tutto legittima. Il nuovo progetto avrà meno metri e sorgerà in un'area su cui è già prevista la riqualificazione, scelta in accordo tra Roma e Comune.