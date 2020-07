Tor di Valle e Mercati generali. “Processate De Vito e Parnasi”

Stadio della Roma, ultimo capitolo dell’indagine. Nuovi nomi potrebbero presto allungare la lista degli imputati nel maxiprocesso nato dall’inchiesta della procura sul giro di corruzione legato alla realizzazione dell’impianto sportivo dell’As Roma a Tor di Valle da parte della società Eurnova dell’imprenditore Luca Parnasi, scrive Giuseppe Scarpa su Il Messaggero.

Si tratta di un filone parallelo che vede sempre coinvolto Parnasi e soprattutto il presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito questa volta per aiutare – secondo i pm – gli imprenditori Pierluigi e Claudio Toti al fine di sbloccare il progetto di riqualificazione degli ex Mercati Generali, che era in fase di stallo.

L’obiettivo dei pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli è quello di far confluire dentro il processo stadio della Roma questa e altre posizioni entro il 12 novembre, giorno in cui si celebrerà la nuova udienza. Sebbene si tratti di episodi differenti, come per esempio gli ex Mercati Generali, si tratta di dinamiche simili con al centro alcuni degli stessi imputati. Insomma lo scopo è riunire a dibattimento il sistema De Vito e il sistema Parnasi.