Tonfo Roma: mai una Joya senza Dybala

I numeri difficilmente mentono. E se alla vigilia il coefficiente della Roma tra expected gol (produzione offensiva di una squadra) e reti segnate era negativo (-5,39) mentre quello dell’Atalanta in linea con quanto prodotto (+0,20), difficilmente poi ci si poteva aspettare qualcosa di diverso in campo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Finisce così 1-0 tra l’incredulità dell’Olimpico che ha visto, almeno per 20 minuti nel primo tempo, la miglior Roma della stagione. E siccome siamo in vena di paradossi, singolare che sia accaduto senza Dybala in campo. Paulo, infatti, si era dovuto arrendere nel riscaldamento pre-gara per un affaticamento al flessore sinistro che ora lo costringerà a saltare la convocazione con la Nazionale argentina.

Quella che doveva essere la partita della svolta si trasforma invece in quella dei rimpianti . Alla fine la Roma avrà tirato la bellezza di 21 (!) volte verso la porta dell’Atalanta centrando lo specchio in 4 occasioni.

Mourinho merita un capitolo a parte. Perché se è vero che Gasp prepara la partita come un giocatore di scacchi arretrando De Roon in marcatura su Zaniolo e avanza Scalvini in mediana per fronteggiare i ciclopi giallorossi, Mou riesce comunque a trovare la contromossa, allargando Nicolò e chiedendo a Abraham di buttarsi negli spazi. Dopo l’1-0 nerazzurro, la Roma ha almeno tre palle-gol clamorose che non sfrutta. Inevitabilmente sale sul banco degli imputati Tammy che se ne divora almeno un paio a tu per tu con Sportiello. Si torna così ai famosi numeri e all’assenza di Dybala.