Tommasi si candida a sindaco di Verona

Damiano Tommasi è pronto ad iniziare la sua nuova carriera in politica

Damiano Tommasi è pronto ad iniziare la sua nuova avventura, questa volta in politica. L'ex centrocampista della Roma ha deciso di candidarsi come sindaco di Verona insieme ad un centro sinistra allargato. Nel 2017 Tommasi era tra i candidati per la carica di sindaco. Carriera alla quale rinunciò per continuare nel suo impegno con l'Associazione Italiana Calciatori, impegno che ha portato avanti dal 2011 fino al 2020. Con il Verona, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, ha esordito nel 1993. Nel 2021 il suo inizio di carriera in politica.