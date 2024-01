Tocca a Lukaku: nuova chance per lo specialista

Oggi disputerà la stracittadina numero 37 contro la Lazio alla quale ha segnato due reti in sette incroci. Numeri, che nella Roma dall'inizio della stagione lo vedono toccare quota 14 reti in 23 presenze. Un gol ogni 139 minuti disputati che promuovono l’operazione all-in portata avanti dai Friedkin in estate. Non è però passato inosservato come nelle ultime tre gare Romelu abbia palesato un’evidente stanchezza. Non potrebbe essere altrimenti: il belga gioca sempre. In ogni gara, come se fosse un fosse pivot vecchio stampo, Lukaku spalle alla porta prende colpi, apre varchi. Passaggi a vuoto inevitabili anche per un centravanti così dominante come Romelu. Il mondo Roma si aggrappa a lui. Serve ritrovarsi, scrollarsi di dosso questo limbo nel quale è finita la Roma.