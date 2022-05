Tirana pronta, con un obiettivo: evitare contatti tra le tifoserie

L’hotel della Roma affaccia sull’Arena Kombëtare da cui dista meno di 100 metri

Per loro l’appuntamento sarà in Kryqezimi 21 Dhjetori dalle ore 13, una piazza che dista dallo stadio circa 2,5 chilometri e dalla quale partirà il corteo. Per arrivare in tempo, dovranno sperare nella puntualità dei voli e nell’organizzazione albanese dell’aeroporto, estremamente piccolo per ospitare eventi del genere. Il rischio contatto tra tifoserie è molto alto, per dirigersi verso l’uscita è necessario attraversare un tratto di pista. Per arrivare in città in taxi, il tragitto costa 25 euro ed è il modo più veloce per arrivare in centro dove ci sono decine di locali che animano la vita notturna.