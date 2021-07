Testaccio accende gli Special

Il Roma club di via Ghiberti pronto all'era Mourinho: "Vorremmo venisse qui per capire la storia giallorossa"

I Mariani sono una famiglia di Testaccio, che hanno legato la loro storia a quella della del Roma club dello storico rione della capitale. Come racconta Alessandro Cristofori su Il Messaggero, vicepresidente di quel luogo di ritrovo di almeno 700 tifosi giallorossi è Emanuel Mariani: "Il club esiste dal 1969, mio nonno e mio padre ne hanno fatto parte. Avevamo proposto a Fienga di far venire qui Mourinho per fargli capire cosa vuol dire entrare a far parte della storia di questa squadra. Con i Friedkin sembra esserci più dialogo e sarebbe bello tornare ad avere un rapporto più diretto con i giocatori". Ma cosa avrebbe voluto dire allo Special One il vicepresidente di un club così rappresentativo?: "Gli avrei raccontato di me che a quasi cinquant'anni vado ancora in Curva Sud con mio padre e mia madre ad emozionarmi come la prima volta. Della tristezza provata a Roma-Pisa per la morte di Dino Viola e del ritorno a piedi dall'Olimpico dopo Roma-Parma del 2001. Un modo per trasmettergli cosa significhi per noi questa maglia".