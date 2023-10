Test per Smalling: Mourinho in attesa

Trecentododici e sessantanove. Per gli amanti dei numeri si aprirebbe un vasto scenario di interpretazioni e analisi da legare alla quotidianità. Per chi invece, come Smalling, queste cifre fanno rima con giorni e partite saltate nella sua esperienza romana, la voglia di lanciarsi in particolari letture viene meno quasi immediatamente. Come sta Chris? È la domanda delle 100 pistole, il quesito che dal 1° settembre, ultima partita disputata dall'inglese (contro il Milan), non trova risposta, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Non volendo rincorrere i fantomatici audio che circolano da una decina di giorni sui social e di conseguenza sui telefonini romani, quella ufficiosa è che il rientro in campo sia ormai nell'ordine delle cose anche se non si ha la certezza che possa essere imminente. Tradotto: anche contro il Monza, domenica all'ora di pranzo - benché tra oggi e domani è atteso un nuovo tentativo da parte dell'inglese per riaggregarsi con il gruppo - il difensore rimarrà a guardare. Al massimo potrà essere convocato, pronto a sedersi in panchina. Giocare, però, soprattutto dal l', è un'altra cosa. Soprattutto considerando che ormai sono ben 49 i giorni nei quali è rimasto ai box. Sembrava potesse anticipare il rientro già a Cagliari, prima della sosta per l'impegno con le nazionali, e invece dopo un provino ha preferito rimandare. Uno scenario che si ripeterà nelle prossime ore: entro domani è previsto un nuovo test che dirà se il problema tendineo tra il piatto tibiale e il quadricipite che avverte al ginocchio sinistro da questa estate (e che ha provato inizialmente a curare, giocandoci sopra) è superato o meno.