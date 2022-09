Tardelli: “I rinforzi di Mancini per marzo saranno Pellegrini e Spinazzola”

Riecco la Serie A , e la Nazionale tornerà in agenda a fine gennaio, quando si riuscirà a organizzare lo stage di preparazione prima dei playoff mondiali, dal 24 al 29 marzo . Rimane la curiosità di vedere quanti giocatori assenti in azzurro giocheranno tra oggi e domani (a parte Calabria, seriamente infortunato), e rimane sul tavolo la questione dello spostamento del turno di campionato del 20 marzo 2022 , impossibile visti gli attuali equilibri, ma da molti ritenuto necessario. Tra loro Marco Tardelli, che di Nazionale ne sa a pacchi, intervistato da 'Il Messaggero': "Spostare quel turno di campionato si deve".

Per il bene di Mancini e dell'Italia tutta? Se il tecnico chiede alcuni giorni in più da passare con i suoi giocatori, è giusto darglieli. Anche tre o quattro giorni possono fare la differenza, le squadre hanno la necessità di raccogliersi prima di una grande prova. Questa, poi, porta ai Mondiali. Quindi è giusto ascoltare le richieste del ct. Non ci si rende conto di cosa vorrebbe dire non partecipare ai Mondiali, per giunta questa sarebbe la seconda volta di fila: le conseguenze possono essere disastrose. Ma rimango ottimista. Basta non pressare troppo i giocatori e aiutarli, sennò poi subentra la paura.