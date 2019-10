Tanti applausi a Nainggolan: i tifosi ritrovano il vecchio amico

L’Olimpico non lo ha dimenticato. Prima e dopo. Le gare dell’ex non sono mai stato il forte di Nainggolan. Ma gli oltre 34mila spettatori accorsi allo stadio hanno comunque voluto tributare un’ovazione al belga. Sia al momento dell’annuncio delle formazioni sia quando è stato richiamato da Maran in panchina, scrive Carina su Il Messaggero. Radja, con la partita ancora in bilico è stato letteralmente preso di sorpresa dal coro cantato dallo stadio in suo onore. Ha fatto il gesto del cuore con il pugno, battendosi il petto, e s’è girato verso la Sud.

Un rapporto, quello tra Nainggolan e i tifosi della Roma, indissolubile. Il Ninja era stato preso d’assalto anche nell’hotel che ha ospitato il Cagliari in questi due giorni di trasferta. Decine e decine di tifosi hanno fermato il calciatore per chiedergli un selfie, un autografo, o semplicemente salutarlo.