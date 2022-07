Tanta Joya

“Tutti stanno meglio in rosso e giallo. Benvenuto alla Roma Paulo Dybala!”. Se anche il Friedkin Group, sempre molto formale nei comunicati, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, si lascia andare ad un commento di spirito, vuol dire soltanto una cosa: ora a Roma gli Special sono due. Uno in panchina, l’altro in campo.