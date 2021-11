Tammy e Nick, è nata una coppia

Giovedì sera i due hanno acceso la scintilla che mancava da tempo

Nata per caso. Nell'emergenza, contro un avversario modesto, in una gara di poco appeal, con un modulo che sembra pronto - con il ritorno degli infortunati - a lasciar nuovamente spazio al 4-2-3-1. Tutto vero. Ma la sensazione che ha regalato la coppia Abraham-Zaniolo contro lo Zorya è la scintilla che mancava da tempo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Estro e forza fisica, assist e gol, velocità e tecnica. L'abbraccio tra i due alla prima rete dell'inglese (assist di Nicolò, tap-in vincente di Tammy) è così diventato la copertina del 4-0 contro gli ucraini. Ma non solo. Può trasformarsi infatti nel trampolino di lancio per la rincorsa al quarto posto. Perché nel momento di necessità, Mourinho ha forse trovato la formula giusta. E poco importa che la rosa - come ricorda giustamente il tecnico - non sia stata costruita per giocare con il 3-5-2. La coppia è troppo affascinante per non meritare una verifica più seria, domani all'Olimpico (verso un nuovo sold-out) contro il Torino. Mkhitaryan si riscopre così a quasi 33 anni mezzala di qualità, Nicolò si diverte nel ruolo di seconda punta, Pellegrini è pronto a giocare più basso. E attenzione all'esperimento finale dell'altra sera, quando Mancini è stato alzato in mediana: contro i granata, senza Veretout e Cristante (atteso oggi alla prova-tampone), è un'opzione da tenere in considerazione. Senza contare che nel tandem con Zaniolo si possono anche invertire i ruoli. Abraham infatti sa come mettere il compagno davanti alla porta e Nicolò, sia Fonseca che Di Francesco, lo avevano già immaginato come falso nueve. Toccherà a lui migliorare il processo di tiro (intanto si è sbloccato, non segnava dal 26 agosto), ancora un po' macchinoso dopo il doppio intervento chirurgico. "Ora sto capendo molte cose che all'inizio non capivo", l'ammissione dello Special One qualche giorno fa. Chissà che tra queste, non ci fosse anche l'idea di lanciare questa nuova coppia. Nata nell'emergenza ma che ora si candida a lasciare il segno.