Svolta Lukaku: sì al prestito. Ryan a Londra

Aveva ragione Walt Disney: "Tutti i sogni possono diventare realtà se solo abbiamo il coraggio di inseguirli". E se l'affaire-Lukaku, come sembra, verrà definito nelle prossime ore, bisognerà dare merito alla Roma di averci creduto. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, in silenzio, funestata dai paletti del Fpp e dall'insoddisfazione crescente della piazza, aspettando i giorni del Condor. Solo così, e Mou ieri lo ha spiegato bene in conferenza si poteva arrivare a Big Rom. Non un centravanti ma il centravanti. Perché se José ha bollato la Roma attuale tra il 5° e l'ottavo posto, con Romelu cambia tutto. Ieri, una volta che il Chelsea ha aperto al prestito, a Trigoria non hanno perso tempo. Dan Friedkin si è mosso in prima persona parlando con il proprietario del Chelsea, Todd Boehly, ricevendo il via libera al prestito, mentre Mourinho ha voluto colloquiare con Romelu illustrandogli il progetto ambizioso. Nel pomeriggio, sono entrati in scena il gin Pinto e il vice presidente Ryan Friedkin che con un volo privato partito da Ciampino hanno raggiunto Londra. Triplice la volontà: definire l'intesa, inizialmente verbale, con i Blues; capire se c'è lo spazio per una partecipazione allo stipendio (che grazie al Decreto Crescita scenderà già a 8,5) e convincere Lukaku. Il carattere del ragazzo del resto si conosce: volubile, istintivo, ascolta tutti, in primis l'avvocato Ledure, ma poi decide lui. La Roma vuole fare presto, chiudere nel più breve tempo possibile, consapevole che più la trattativa si allunga e più c'è la possibilità di un inserimento di una big europea. Per Abraham servirono 4 giorni di trattative per convincere il ragazzo. Per Lukaku si spera ci voglia molto meno.