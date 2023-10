Svilar, figlio d’arte alla conquista di Mou: “Mi godo quello che mi dà, poi si vedrà”

Ha ventiquattro anni, il baffetto anni ‘70, e di professione fa il portiere a mezzo servizio. O se preferiamo, portiere di notte, l’addetto alla Coppa. Mile Svilar - che due anni fa è arrivato alla Roma per sostituire Fuzato - oggi può dare fiato al collega Rui Patricio. Per ora, Mile si accontenta degli sprazzi di gloria che lo Special gli concede, quest'anno va meglio della passata stagione, quando lo abbiamo visto solo alla prima di Europa League e nel finale di stagione in campionato, prima del doloroso epilogo europeo di Budapest. A Roma - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - sta preparando il terreno, forse, per un’avventura altrove, anche perché se, come sembra scontato, Rui Patricio andrà via (è a scadenza), difficilmente a Trigoria si punterà su questo giovane numero uno serbo-belga.