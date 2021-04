Superlega, lettera di 11 club a Dal Pino: “Puniteli”. La Roma firma per prima

Protesta contro Juve, Milan e Inter. La Lazio e altre 5 non firmano

C’è la Roma in testa agli 11 club firmatari della lettera inviata a Paolo Dal Pino, atto d’accusa nei confronti delle 3 ‘dissidenti’ della SuperLega, scrive Salvatore Riggio su Il Messaggero. Una lettera nella quale la maggioranza chiede, senza mezzi termini, una sanzione per Milan, Inter e Juventus.Oltre al club di Friedkin, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone, ma anche Cagliari e Parma, sono le firmatarie della missiva. Insomma quasi tutta la Serie A si è rivoltata per questo tentativo di golpe. Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Udinese e Verona non si sono volute unire alla richiesta.