Subito Bouna Sarr e Grillitsch. Pinto al lavoro per il mercato

In piedi anche la pista Stryger Larsen. Restano sullo sfondo i nomi di Pedersen del Feyenoord e Henrichs del Lipsia

La sessione di calciomercato di gennaio è alle porte e il general manager della Roma Tiago Pinto ha l'obiettivo di rinforzare il centrocampo e la fascia destra. Come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero, per il ruolo di vice Karsdorp è stato sondato Bouna Sarr, terzino di 29 anni del Bayern Monaco, e l'idea è quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. In piedi anche la pista Stryger Larsen. Restano sullo sfondo i nomi di Pedersen del Feyenoord e Henrichs del Lipsia. A centrocampo l'osservato speciale è Florian Grillitsch, giocatore dell'Hoffenheim, che ha il contratto in scadenza. Sondato anche Freuler per giugno, ma il vero colpo sarebbe il ritorno di Frattesi del Sassuolo, per il quale la Roma detiene il 30% del cartellino, con il ragazzo che sogna di tornare a Trigoria.