Stop a Tor di Valle, ultimo sì dall’Aula: “Ora si volta pagina”

L'Aula Giulio Cesare ha approvato la revoca della delibera su Tor di Valle

Game over. Il fischio finale sul controverso progetto Tor di Valle lo ha fischiato ieri pomeriggio l'Assemblea capitolina, ratificando quanto la nuova As Roma targata Friedkin aveva già fatto capire a chiare lettere: il progetto dell'ex patron Pallotta e del costruttore indagato Parnasi non è più considerato fattibile dall'attuale governance giallorossa. Che da inizio anno ha deciso di voltare pagina: si cerca una nuova area, un nuovo progetto, uno stadio più piccolo e senza la necessità di costruirci intorno un quartiere per rendere l'operazione finanziariamente sostenibile. Un progetto green, stavolta, «integrato con il territorio», dice la Roma. Mancava solo un tassello per far decollare il nuovo piano: archiviare definitivamente il vecchio. E così è stato. Un po' a fatica, in seconda convocazione (quando servono meno voti favorevoli e meno consiglieri presenti), l'Aula Giulio Cesare ha approvato la revoca della delibera su Tor di Valle. Trasformare l'ex ippodromo, smantellato a gennaio 2013, in un nuovo stadio, non è considerata un'opera di pubblico interesse per la città. Con 17 sì e 2 astensioni, il Consiglio comunale ha licenziato la delibera, incurante delle lettere spedite dalla Eurnova - l'ex società di Parnasi da pochissimo ceduta al magnate ceco Radovan Vitek - che ha paventato, anche ieri, azioni legali con potenziali strascichi milionari in caso di depennamento del progetto. Che è avvenuto comunque.