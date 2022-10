Staffetta Gallo-Tammy

José Mourinho non si spaventa dell’abbondanza in attacco, non sente le pressioni e ha la forza di poter lasciare in panchina anche un centravanti pagato 40 milioni poco più di un anno fa come Abraham. È accaduto in uno dei match più importanti del campionato e potrebbe riaccadere stasera contro il Real Betis. L’unico sicuro del posto sarà Dybala: l’argentino, per il momento, è il solo che in attacco garantisce gol. Nonriposerà - conferma Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - nemmeno Zaniolo, che ha dato prova di avere un certo feeling con la porta in occasione delle gare europee. Lo scorso anno su sette reti totali, cinque ne ha segnate in Conference League. All’orizzonte, dunque, si profila una staffetta Abraham-Belotti, con il Gallo in vantaggio sull’inglese. Ne è conferma la seduta di ieri con l’ex granata schierato nella formazione titolare. Le panchine con l’Inghilterra e la rivalità con Belotti, probabilmente, hanno destabilizzato Tammy, così come quella con Dybala che lo ha superato nella classifica di gradimento dei tifosi. Abraham va verso la seconda panchina consecutiva. Improbabile che parta in coppia con Belotti perché l’assetto tattico sarebbe molto sbilanciato.