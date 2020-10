Stadio, Raggi rassicura Friedkin ma resta il nodo delle varianti

Un breve incontro in ambasciata statunitense, in occasione della visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo, e, come riporta Francesco Pacifico su Il Messaggero, un messaggio di rassicurazioni: “Entro fine anno voglio approvare la delibera sullo Stadio della Roma“.

Da una parte Virginia Raggi, dall’altra il neo-patron giallorosso Dan Friedkin e il figlio Ryan, che sarà il suo plenipotenziario nella Capitale. Una prima presa di contatto diretta, tra la sindaca e l’imprenditore per discutere del controverso progetto calcistico-immobiliare di Tor di Valle.

L’americano ha preso nota. Anche se poi, probabilmente, a gestire l’affare del nuovo impianto dovrebbe essere il magnate ceco Radovan Vitek, pronto – si dice da tempo – a subentrare ad Eurnova nell’acquisizione dei terreni sulla via del Maree del progetto già elaborato.

Raggi ha anche chiesto a Friedkin di sostenere gli altri progetti per la città, e l’americano ha promesso di voler rimanere a lungo nella Capitale.

Tutto risolto, allora? Naturalmente ancora no. Intanto perché la tempistica data dalla Raggi a Friedkin è tutta da confermare. E vista l’aria che tira in Campidoglio, nella maggioranza grillina che procede verso la fine del mandato sempre più “in ordine sparso”, è tutto da capire quanto poi incideranno i vari mal di pancia dei consiglieri M5S.