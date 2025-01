Stadio di grazia

Quella di domani, sarà una notte da dentro o fuori, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. E poco importa se sarà la prima, questo almeno è l'augurio, di una lunga serie. L'importante sarà giocarsela all'Olimpico, dove storicamente alla Roma non manca quasi mai "la mamma o il dolce della nonna" (cit. Mou). Soprattutto da quando è arrivato zio Claudio. Dopo il ko contro l'Atalanta, Ranieri ha infatti inanellato una serie di 6 vittorie consecutive tra campionato (Lecce, Parma, Lazio e Genoa), coppa Italia (Sampdoria) e Europa League (Braga). Ventuno gol segnati (media di tre a partita), appena 5 subiti (di cui 2 all'esordio con la banda Gasp) e la sensazione che nel giardino di casa la Roma sia un'altra squadra. Lo era con il vecchio José, quando all'Olimpico è tornato di moda lo slogan anni 80' "Non passa lo straniero" coniato dalla Curva Sud. Era l'8 dicembre del 1982, Roma-Colonia, ritorno degli ottavi di finale di Coppa Uefa, decisa, ai fini della qualificazione, da uno straordinario gol di Falcao. Asciugata la lacrima dei ricordi, con Mourinho la Roma ha vissuto due anni e mezzo di sogni europei: 14 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (col Betis), 45 gal fatti e appena 8 subiti. Un trend continuato con De Rossi, quando da gennaio a maggio, oltre ai tre risultati positivi in Europa League di fila (pari col Feyenoord e vittoria ai rigori, successi con Brighton e Milan) prima del ko in semifinale con il Leverkusen, in nove partite di campionato, sono arrivati sei successi, un pareggio e due sconfitte (19 punti in 9 gare, con una media di 2,1l punti ogni 90 minuti). E oggi, come non mai, è tornato ad esserlo con Claudio. Al di là del successo in trasferta a Udine che ha messo la parola fine ad un incubo durato 9 mesi, la Roma in casa ha un'altra marcia.