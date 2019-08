Stadio, avanza il piano B: l’impianto a Fiumicino. Già quattro incontri con i dirigenti romanisti

I problemi di Tor di Valle, per il nuovo stadio della Roma, fanno crescere le quotazioni del piano B: una nuova localizzazione nel Comune di Fiumicino, in un’area di 400 ettari nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci che è diventata la prima alternativa al progetto portato avanti negli ultimi anni. Le parti stanno cercando di approfondire la discussione.

E’ un terreno edificabile, che nel piano regolatore generale è destinato a funzioni produttive, commerciali e sportive – fanno notare i tecnici dell’amministrazione comunale di Fiumicino – rendendo anche non particolarmente complicato un eventuale iter autorizzativo. Inoltre, tra i punti a favore ci sarebbe proprio la vicinanza con la Roma-Civitavecchia (e con la sua diramazione verso l’aeroporto) e con la linea ferroviaria che porta al Leonardo da Vinci, riporta Il Messaggero.

In questo caso a migrare sarebbe solo la Roma, con lo stadio e il Convivium, l’area circostante l’impianto che sarà destinata a commercio e attività di svago. Da questa operazione resterebbe invece fuori il Business Park. Per alcuni esponenti del M5S capitolino una scelta del genere sarebbe anche un modo per togliersi un bel problema senza grossi danni.