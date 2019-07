Squadra di nuovo a Trigoria, poi i test contro Perugia, Lille, Bilbao e Real

Mauro Zarate, ex attaccante della Lazio adesso al Boca, ha accolto Daniele De Rossi con un post su Instagram: “Anni di rivalità nella Capitale, adesso lotteremo insieme, benvenuto Daniele! (comunque sempre Forza Lazio)”.

Oggi alle 17.30 la Roma riprenderà a correre dopo le due giornate di riposo concesse da Fonseca, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

La squadra, reduce da cinque amichevoli in 10 giorni con squadre di basso rango, ora è attesa da test più probanti: Perugia, Lille, Athletic Bilbao e in via di definizione un’amichevole con il Real Madrid all’Olimpico.

Intanto ieri sera è sbarcato a Roma il giovane Ruben Providence, classe 2001 prelevato dal Psg, giocherà nella Primavera di Alberto De Rossi come esterno d’attacco.