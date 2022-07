Sprint Roma: Frattesi c’è, preso Celik

Il Sassuolo apre a Volpato come contropartita. Ok del Lille a 7 milioni per il terzino turco

Redazione

Un incontro a tavola. E anche se gli altri due commensali - per l'occasione Arrigo Sacchi e Frederic Massara - avevano diverse cose su cui riflettere e confrontarsi in orbita Milan, Pinto e Carnevali ne hanno approfittato per fare il punto della situazione su Frattesi. Roma e Sassuolo si sono quindi visti a Rimini, in occasione dell'apertura ufficiale del calciomercato che da ieri ha una nuova sede il Grand Hotel, scrive sul Messaggero Stefano Carina.

La storia è nota: il Sassuolo dopo esser partito da una valutazione di 40 milioni è sceso a 32. La Roma non va oltre i 25. A questi numeri va sottratto il 30% che a Trigoria godono sulla futura rivendita del calciatore. Cifre che una volta defalcate diventano cosi 22,5 e 17,5 milioni. Per sopperire a questa differenza, la società giallorossa da tempo aveva messo sul piatto i cartellini di Volpato, reduce da un ottimo Europeo Under 19, Felix, o l''ex capitano della Primavera Tripi che vista la carta d'identità (2002) è da piazzare per sopraggiunti limiti di età. Ma fino a ieri, il Sassuolo chiedeva soltanto Bove sul quale però c'è il veto di Mourinho.

Uno stallo e un'intransigenza sul nome del centrocampista che si fondava sulla certezza da parte del club emiliano di aver chiuso per l'esterno offensivo Cancellieri, l'ex primavera giallorosso finito al Verona nell'ambito dell'operazione Kumbulla un paio di stagioni fa. Il sorpasso della Lazio s'è così trasformato in un assist involontario a Pinto. Non tanto per il 2% sulla futura rivendita che il club detiene sul classe 2002 (entreranno quindi 1.2 milioni nelle casse dei Friedkin), quanto per il fatto che quella casella che il Sassuolo pensava coperta ora è nuovamente libera. E la novità di ieri sera è che Carnevali - al di là delle dichiarazioni misurate alle tv - ha aperto alla possibilità d'inserire Volpato come contropartita tecnica.

La differenza di 5 milioni appare colmabile con i due club pronti a venirsi incontro per diminuire la forbice che li separa. Frattesi, che ha già fatto la sua parte, rifiutando qualsiasi opzione all'estero, si è già accordato nei giorni scorsi per un quinquennale (a salire) da 2 milioni. Mourinho atteso in città entro lunedì - si augura di averlo a disposizione per l'inizio del ritiro in Portogallo.

Chi ci sarà sicuramente è Celik. Ieri Roma e Lille hanno finalmente trovato il punto d'incontro per una trattativa che andava ormai avanti da più di un mese. Il terzino turco si trasferisce in giallorosso per 7 milioni ai quali andrà aggiunta una percentuale del 15% sulla futura rivendita a favore del club che ha da poco ufficializzato come nuovo allenatore Fonseca. Il nazionale turco va a completare il pacchetto difensivo a disposizione di Mou che potrà così tornare anche alla difesa a 4.

Celik è atteso a Roma la prossima settimana quando sottoscriverà il quadriennale che lo legherà ai giallorossi e sarà subito a disposizione del tecnico in vista della ripresa dei lavori. Insieme a lui ci sarà il nuovo portiere Svilar, svincolatosi dal Benfica. Il belga con passaporto serbo sbarca questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Veniva

considerato un predestinato: a Roma dovrà ritrovarsi.