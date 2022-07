Sprint per Wijnaldum, Pinto incontra il Psg

Oggi la Roma nel pomeriggio si trasferirà a Haifa ma tempo per trovare un'intesa de visu non manca. Pinto, forte del sì del 31enne ex Liverpool, tiene duro e chiede una partecipazione nel pagamento dello stipendio (7 milioni). Si tratterebbe in effetti soltanto di una stagione. Il prossimo anno, con il giocatore riscattato, a Trigoria potrebbero usufruire del Decreto Crescita (applicabile come minimo per due anni) facendo rientrare così lo stipendio in un parametro accettabile per il tetto della società giallorossa. Sono giorni decisivi. Anche perché Wijnaldum ha dato priorità massima alla Roma. Ma non può aspettarla in eterno.