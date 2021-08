Sport e Salute rassicura Mourinho: erba dell’Olimpico già risistemata

Operata la risemina sul terreno di gioco confermano gli addetti ai lavori

Che a Mourinho fosse poco piaciuto il manto erboso dell’Olimpico lo si era capito subito su Instagram quando era in Turchia (campo perfetto): “Questo ragazzo sta lavorando sodo, non come quelli in vacanza all’Olimpico". Ieri, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, è tornato sul punto in conferenza stampa: “Il campo non stava bene, ma ho fiducia nella professionalità di chi lavora". Il prato è stato sollecitato oltremodo e l’organizzazione Sport e Salute ha operato la risemina. La prima data disponibile era l’11 luglio, ma i fattori di crescita dell’erba possono variare a seconda di fattori naturali.