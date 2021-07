Spinazzola torna azzurro, ma in tribuna: pronto un palchetto a Wembley

Ci sarà anche Leo allo stadio di Londra per la finale degli Europei

C’è un settore della tribuna centrale di Wembley, appena dietro le panchine, che verrà dedicato-riservato al gruppo della Nazionale. Ecco, lì, verrà ospitato Leonardo Spinazzola, con la sua gamba ingessata e il suo sorriso ritrovato, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. La Nazionale, tutta, lo ha voluto nel gruppo il giorno della finale contro l’Inghilterra, accontentando così una sua volontà espressa appena dopo l’infortunio di Monaco. "Mi opero e vi raggiungo in finale", disse Leo il giorno dopo a Coverciano, stretto nell’abbraccio dei compagni. Detto, fatto. Lui manterrà la promessa, l’Italia, con la finale conquistata, lo ha decisamente accontentato. I ragazzi azzurri sono molto attaccati allo sfortunato terzino, che contro il Belgio ha subito la rottura del tendine di Achille. Spinazzola starà in albergo con i compagni e li seguirà fino a quando non scenderanno in campo. Per poi accomodarsi nel settore alle spalle della panchina di Mancini. La squadra, con il commissario tecnico in testa, hanno promesso di dedicare la eventuale vittoria dell’Europeo al romanista. Tra l’altro lo hanno ricordato anche dopo il successo contro la Spagna, esibendo la sua maglia numero “4”.