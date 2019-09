Spinazzola, esclusa la lesione alla coscia

Pericolo scampato per Leonardo Spinazzola.Lo staff medico inizialmente temeva una nuova lesione muscolare, ma gli esami strumentali hanno escluso il peggio stabilendo che il problema era riconducibile a una vecchia cicatrice, riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il terzino resterà comunque a riposo per la trasferta di Lecce, ma proverà ad esserci giovedì in Austria per la gara di Europa League contro il Wolfsberg.

Da verificare, invece, le condizioni di Lorenzo Pellegrini che già prima del match con il Bologna ha accusato una dolorosa fascite plantare: ieri ha lavorato esclusivamente in piscina e palestra. Al momento è in dubbio per domani: “Il nostro unico obiettivo è tornare in Champions League. Le responsabilità tirano fuori il meglio di me“.