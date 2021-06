Spinazzola al top: Mou lo aspetta, ma occhio a Real Madrid e Chelsea

E' stato il migliore contro la Turchia, tra i top con la Svizzera e a riposo con il Galles, quindi rieccolo a testa alta a Wembley, nell'ottavo contro l'Austria

Spinazzola si è preso l'Italia, quando molti pensavano che quel posto fosse in bilico, perché Emerson incalzava e, come spesso è accaduto, lui qualche problema fisico se l'è sempre portato appresso (dalla rottura del crociato, si sono scatenati molti problemi muscolari), anche nell'ultima annata in giallorosso, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

Quando Spina c'è, e sta bene, fa la differenza, si dice sempre: tre partite giocate, due terminate come man of the match. Ok, ma quante volte c'è? Questo è il problema, da sempre. E' stato il migliore contro la Turchia, tra i top con la Svizzera e a riposo con il Galles, quindi rieccolo a testa alta a Wembley, nell'ottavo contro l'Austria. Affidabile. Prestazione sublime e assist a Chiesa. Un calcio, quello di Spina, mai mostrato in carriera. Fu protagonista in uno Juve-Atletico Madrid (marzo 2019), quello della rimontona, quando Allegri lo scelse a sorpresa. Ora lo osserva attentamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti e non solo, pure in Premier chiedono di lui, lo stesso Chelsea che vorrebbe cedere Emerson.