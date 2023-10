Spina si ferma, c’è Zalewski. Ballottaggio tra Bove e Llorente

José Mourinho prepara la formazione di Coppa. Lo Slavia Praga però, è quello più impegnativo del girone, anche se l'Inter dietro l'angolo obbliga il portoghese a gestire le pedine più preziose. A partire dal portiere che per la terza volta consecutiva in Europa League sarà Svilar. Ma - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - il vero ballottaggio è in difesa, perché se giocherà Llorente titolare (come sembra), allora Cristante potrà finalmente tornare a centrocampo. Altrimenti spazio a Bove con la conferma di Bryan dietro. Cambierà qualcosa anche sulle fasce perché Spinazzola non è a disposizione (affaticamento dopo la partita con il Monza), a sinistra giocherà Zalewski e a destra spazio a Celik. In attacco Lukaku, il suo partner sarà Belotti anche se El Shaarawy scalpita. Capitolo infortuni: Sanches si è visto in campo, ma solo per un allenamento individuale, restano ai box Dybala, Pellegrini e Azmoun (domani i controlli). Smalling non è ancora pronto per giocare titolare, l’obiettivo sarebbe l'Inter ma la strada è in salita.