Spina day, tra dolori e pensieri

Confermata la lesione, tanto affetto dai compagni. Si scalda Emerson Palmieri, anche la Roma ci pensa

“Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro" è il messaggio che Leonardo Spinazzola ha mandato via social dopo aver lasciato ieri mattina il ritiro di Coverciano in compagnia del dottor Andrea Ferretti. Parole di conforto per il terzino da parte del Ct Mancini e di tutti i compagni della Nazionale. Messaggio d'amore da parte della moglie anche a nome del figlio Mattia. Anche Mourinho ha chiamato il calciatore assicurandolo sul fatto che lo aspetterà. Oltre al dramma personale del ragazzo questo è un ko che rappresenta una tegola tecnica e finanziaria per la Roma. Leonardo, infatti, era ritenuto dallo Special One uno dei perni del prossimo anno e, nel peggiore dei casi a fronte di possibili tentazioni dall'estero (Chelsea e Real Madrid) fonte di incasso di una somma importante da reinvestire poi sul mercato. Ora e caccia al sostituto: la possibilità più semplice quella di prendere Biraghi in prestito ma appare tuttavia difficile che il tecnico possa accontentarsi. Offerti anche Emerson Palmieri e Alonso.