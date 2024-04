Special De Rossi: nessuno come lui

A 14 anni, per quel caschetto biondo che si portava dietro, gli amici lo chiamavano Nino, "dicevano assomigliassi a Nino D'angelo". Poi, crescendo, c'è stato Capitan Futuro, soprannome che non lo ha mai fatto impazzire. Figuriamoci allora quando già a Udine hanno azzardato un confronto con lo Special One con le statistiche che lo vogliono aver ottenuto gli stessi punti di Mourinho (29) ma con 7 gare in meno. Il cammino della sua Roma - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - è qualcosa di unico e incredibile che gli permette di lasciarsi alle spalle, a livello di media punti, tutti gli allenatori della storia giallorossa. Per carità, il cammino è appena iniziato ma intanto quel 2,23 di media lo tiene ampiamente davanti a Spalletti (a quota 2, anche se l'attuale ct dell'Italia lo ha ottenuto in 211 partite alla guida dei giallorossi), Garcia (1,99), Ranieri (1,93), Di Francesco (1,89) e Capello (1,88). Una graduatoria che vede Mourinho addirittura al 14° posto, con appena 1,61 in campionato che fa da contraltare in Europa ad una coppa vinta e un'altra sfiorata.