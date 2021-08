Special anche nella coppa di scorta: “Bene così, ma si dorme a Trigoria”

Mourinho non si nasconde quando gli chiedono del mercato: "È stato eccezionale ma più di reazione che progettato. Mi manca però qualcosa"

Contava vincere e la Roma ha vinto. In pieno stile Special One. Con un briciolo di sofferenza dopo l'1-1 di Cornelius quando Nwakaeme da due passi ha graziato per due volte Rui Patricio. Ma per il debutto ufficiale, a José va bene così: "La squadra è stata squadra e questa è la cosa più importante. L'avversario lo avevo detto già alla vigilia, non è da Conference League. Si pensava ad una partita facile ma non è stato così". Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, Mourinho non si nasconde quando gli chiedono del mercato: "È stato eccezionale ma più di reazione che progettato. Abbiamo dovuto replicare all'infortunio di Spinazzola prima e all'addio di Dzeko poi. Mi manca però qualcosa".