Spazio a Mayoral, bomber di coppa. Come Borja non c’è nessuno: 5 reti

Torna l’uomo di coppa. Con Dzeko a riposo in vista dello spareggio Champions contro il Napoli, questa sera tocca nuovamente a Mayoral. Delle 11 centri stagionali, lo spagnolo ne ha segnati 5 nelle 9 partite di Europa League. Un trampolino di lancio che gli è servito per farsi trovare pronto dopo il litigio Dzeko-Fonseca, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”.

Borja però non ha sfruttato la grande chance. Dopo le 6 gare consecutive in Serie A in campionato nelle quali è partito dall’inizio senza segnare, il treno per confermarsi titolare sembra passato. Un digiuno intervallato soltanto dalle reti di Europa League contro il Braga. All’andata servì un assist, stasera cerca il gol, per lui e per la Roma. Prima arriverà, prima si potrà pensare al Napoli.