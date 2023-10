Souloukou lancia Bove e Zalewski

Un borgo suggestivo con un gioiello di teatro, ospiti dell'imprenditore della moda Brunello Cucinelli re del cashmere per tenere a battesimo i migliori under 21 d'Europa con i 25 finalisti dell'edizione 2023 dell'European Golden Boy. Come scrive Massimo Boccucci su Il Messaggero, Lina Souloukou, Ceo giallorossa, ha sottolineato proprio l'importanza dei settori giovanili: "I dati sono essenziali per minimizzare rischi, specie per informarsi e prendere decisioni giuste. I numeri di solito non mentono. L'importanza nel reclutamento è evidente, fonda- mentali nel calcio di oggi. Poi, naturalmente, la componente umana è sempre decisiva. Quando sono arrivata a Roma ho subito capito che il vivaio è l'obiettivo della società. Per formare la prima squadra il punto di partenza è quello. Si vede, il club ha migliora- to le strutture per i giovani, le aree per tutte le skill e il convitto. Tutto ciò ha permesso il debutto in prima squadra. Certo, il talento è la base ma il lavoro che c'è dietro è sempre decisivo». Le citazioni sono per due: "Zalewski ha vinto questo premio e Bove è stabilmente in prima squadra. Ma anche le cessioni contano, hanno generato un ricavo importante per il club".Souloukou conosce benissimo la lista dei golden boy giallorossi lanciati da Mourinho dalla Primavera in prima squadra: da Felix a Volpato, ora al Sassuolo a titolo definitivo per 7 milioni, come Missori passato agli emiliani per 2 milioni; da Keramitsis a Faticanti ceduto al Lecce; da Tahirovic mandato all'Ajax per 8,5; fino a D'Alessio. Il tecnico portoghese ha contribuito pure all'affermazione di Zalewski ed Bove, che avevano già esordito con Fonseca, due giocatori che da 2 stagioni sono stabilmente in prima squadra.