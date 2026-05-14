Negli uffici di Trigoria si lavora per il futuro mentre in campo la Roma prepara il derby. Ieri la ripresa degli allenamenti agli ordini di Gasperini che ha finalmente ritrovato in gruppo Pellegrini e Dovbyk. Tutti a disposizione (out il solo Ferguson che si trova in vacanza a New York) per il rush finale. Artem, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, potrà dare una mano nei minuti finali se ce ne sarà bisogno, Lorenzo ha voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Un posto sulla trequarti alle spalle del solito Malen -salvo colpi di scena-sarà occupato da Dybala e al suo fianco si giocano una maglia Soulé e Pisilli. Ad oggi è questo l'unico dubbio. Sulle fasce spazio a Celik e Wesley, per il brasiliano sarà il primo derby.