Sorpresa Dybala: “Resto”

E a un certo punto, arriva la telefonata di Paulo Dybala, prima al suo procuratore, poi alla Roma. "Resto qui, niente Arabia". Paulo ha fatto sapere che soprattutto quel saluto fatto ai tifosi presenti a Trigoria ieri mattina, non tantissimi circa un centinaio, lo ha toccato, gli ha consentito di ragionarcî sopra. Le immagini sui social, con quei ricordi di quel giorno di due anni fa della presentazione all'Eur e i vari momenti vissuti in campo, sono riapparsi nella sua testa e sono state difficili da rimuovere. La Roma in quel momento stava trattando con gli arabi , perché l’offerta non era ancora sufficiente. L'argentino - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - vuole onorare l'accordo con il club e giura che dietro a questo ripensamento non ci sia alcuna squadra europea , in grado di regalargli la Champions.

La questione Roma-Dybala aveva diviso le parti, si era arrivato al punto in cui le due fazioni si erano date la colpa a vicenda e l’addio non era proprio così morbido. Era, in teoria, una trattativa che alla fine ‘doveva dare soddisfazione a tutte le parti, Dybala e il suo nuovo manager, Carlos Novel: il calciatore andava a guadagnare tanto, il suo procuratore stava per intascare circa otto milioni. E la Roma? Solo tre, questa l'offerta recapitata al club giallorosso, più ovviamente il risparmio che avrebbe maturato nei prossimi due anni. La Roma aveva provato a incassare il più possibile: tre milioni non sarebbero stati sufficienti e sono stati respinti al mittente. E ora che succede? Mica lo rivedremo ancora in panchina come a Cagliari? Il calciatore ha la testa libera per giocare e riprendersi il posto, starà a De Rossi riuscire a farlo convivere con il suo fratellino Soulé: o Paulo largo a destra e Matias a sinistra come nel secondo tempo con i rossoblù, oppuré con il doppio trequartista alle spalle di Dovbyk. La Roma si tiene Dybala, ma ora il mercato deve andare avanti.